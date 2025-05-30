Goussainville’de Türk Festivali Devam Ediyor

GOUASSAINVILLE’DE 9. GELENEKSEL TÜRK FESTİVALİ DÜZENLENİYOR

Goussainville kenti, Fransa’nın başkenti Paris’in banliyösünde, 9. geleneksel Türk Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. 29 Mayıs’ta başlayıp 1 Haziran’a kadar sürecek festivalde, özel olarak kurulan kompleks içinde Türk mutfağının lezzetleri ve Anadolu sanatlarını tanıtan 70’ten fazla stant bulunuyor. Katılımcılar, baklava, döner, içli köfte gibi yiyeceklerin tadına bakmanın yanı sıra çini, cam üfleme, hat ve ebru sanatının nasıl icra edildiğini birebir görme fırsatı yakalıyor.

MEHTER TAKIMI EŞLİĞİNDE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENECEK

Festivalin organizasyonunu Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Goussainville Ulu Cami Derneği gerçekleştiriyor. Festivale Türk ve Fransız vatandaşlarının yanı sıra Türkiye ve Avrupa’dan gelen sanatçılar da katılıyor. Goussainville Spor ve Kültür Türk Derneği (ACSTG) Başkanı ve Fransa DİTİB Başkan Yardımcısı Mustafa Çelebi, “Türkiye’mizin tüm güzelliklerini burada yaşayan toplumlara sunmaya çalışıyoruz.” diyerek, festivalde Türkiye ve Fransa’nın bayrakları eşliğinde bir halk yürüyüşü düzenleneceğini kaydetti.

EBRU SANATINI TANITMA SEVİNCİ

Festivalde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Saime Yücel, ebru sanatını temsil etmek için Ankara’dan geldiğini belirtti. Yücel, “Sanatımızı her ülkede tanıtmanın sevincini yaşıyoruz.” diyerek, ebru sanatının kökenlerini Orta Asya’ya ve ardından Anadolu’ya uzanan İpek Yolu vasıtasıyla olduğu bilgisini paylaştı. Ebru sanatını geleneksel tarzda icra etmeye özen gösterdiğini vurgulayan Yücel, “Önemli olan geleneksel sanatı yeniliğe taşımak, geleneğe sahip çıkmak öncelikle.” şeklinde konuştu.

Yücel, çocuklara ebru sanatını öğretirken Besmele ile başladıklarını belirtti ve kullandıkları boyaların renkli topraklardan elde edildiğini ifade etti. Ayrıca, ebru sanatının geçmişte şifahanelerde terapi yöntemi olarak kullanıldığını söyleyerek, “Ebru sanatındaki lale motifi Allah lafzını simgelemektedir.” diyerek bu sanatın derin anlamını da paylaştı.