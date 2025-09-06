Haberler

Göynücek İlçe Tarım Gıda Denetimi Yapıldı

DENETİMLERİN AMACI

Göynücek İlçe Tarım ve Gıda Kontrol Görevlileri, eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren gıda işletmelerini denetliyor. Denetimler sırasında işletmelerin çalışan hijyenine, gıda maddelerinin saklama koşullarına, etiketleme uygulamalarına ve temizlik durumuna özen gösteriliyor.

EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ

Denetim sırasında eksiklikleri belirlenen işletmelere uyarılar yapılıyor ve gerekli yasal işlemler başlatılıyor. İlçe Tarım ve Gıda Müdürlüğü, bu tür denetimlerle birlikte öğrencilerin sağlıklı gıdalara ulaşımını sağlamayı ve gıda güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

ÖNEMLİ

Drone Yarışları, Yedikule Hisarı’nda Başladı

Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı, Yedikule Hisarı'nda 60 pilotun katılımıyla başladı. İlk gün, yarışmacılar sıralama turlarında yeteneklerini sergiledi.
Mardin’in Savur’unda Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin’in Savur ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

