Göynücek İlçe Tarım Gıda Denetimi Yapıldı

DENETİMLERİN AMACI

Göynücek İlçe Tarım ve Gıda Kontrol Görevlileri, eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren gıda işletmelerini denetliyor. Denetimler sırasında işletmelerin çalışan hijyenine, gıda maddelerinin saklama koşullarına, etiketleme uygulamalarına ve temizlik durumuna özen gösteriliyor.

EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ

Denetim sırasında eksiklikleri belirlenen işletmelere uyarılar yapılıyor ve gerekli yasal işlemler başlatılıyor. İlçe Tarım ve Gıda Müdürlüğü, bu tür denetimlerle birlikte öğrencilerin sağlıklı gıdalara ulaşımını sağlamayı ve gıda güvenliğini artırmayı amaçlıyor.