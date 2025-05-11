Göynücek Kaymakamı Demirgül, şehit annelerini ziyaret etti

ŞEHİT ANNELERİNE ANLAMLI ZİYARET

Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, Anneler Günü dolayısıyla şehit Uzman Onbaşı Ömer Faruk Bursa’nın ve şehit Topçu Er Tuncay Kurt’un annelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kaymakam Demirgül, şehit annelerine çiçek takdim ederek bu özel günü unutmadığını gösterdi. Ayrıca, tüm şehit annelerinin Anneler Günü’nü kutladı.

ŞEHİT AİLELERİNDEN TEŞEKKÜR

Şehit aileleri, bu anlamlı günde yapılan ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek Kaymakam Demirgül’e teşekkür etti. Bu tür ziyaretlerin önemine vurgu yaparak, kayıplarının unutulmadığını hissettiklerini dile getirdiler.