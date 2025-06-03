Göynücek’te SYDV Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Amasya’nın Göynücek ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Toplantısı gerçekleşti. Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül başkanlığında yapılan bu toplantıda, vakfa yapılan yardım başvuruları detaylı şekilde değerlendirildi ve kararlar alındı. Ayrıca, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gerçekleştirilecek sosyal yardımların adil ve etkin bir şekilde ulaştırılması konusunda çeşitli görüşler paylaşıldı.

SOSYAL YARDIMLARDA ŞEFFAFLIK VURGUSU

Kaymakam Demirgül, toplantıda yaptığı açıklamada, “Sosyal yardımlarda şeffaflık ve hakkaniyet esas alınıyor” ifadesini kullanarak, vakfın topluma yönelik çalışmalarında en dezavantajlı kesimlere ulaşmayı hedeflediğini belirtti. Bu durum, sosyal yardımların etkinliğini artırma adına önem taşırken, mütevelli heyeti üyeleri ve ilgili kurum temsilcileri de toplantıya aktif katılım gösterdi.