Göynük’te Bayram Yoğunluğu Yaşandı

BOLU GÖYNÜK’TE KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU

Bolu’nun Göynük ilçesi, Osmanlı ahşap mimarisinin hala yaşatıldığı yerlerden biri olarak Kurban Bayramı tatilinde ilgi odağı oldu. Eski Osmanlı kasabası olan Göynük, tarihi konaklar ve otellerde yüzde 100 doluluk oranıyla misafirlerini ağırladı. Buraya gelen ziyaretçiler, tarihi konakların yanı sıra Gazi Süleyman Paşa Camii ve Hamamı gibi önemli mimari yapıları gezdi ve Akşemseddin Türbesi’nde dualar etti.

ESNAF HAREKETLENMESİ

Bayram süresince hem yaya hem de araç trafiğinde belirgin bir artış gözlemlenen ilçede bulunan esnaf, bu hareketlilikten memnun durumda. Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde ilçenin yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Oral, ilçenin köklü tarihini ve kültürel mirasını koruyarak geleceğe taşımaya devam ettiğine dikkat çekerek, “Bayramda vatandaşlarımızın buraya gösterdiği yoğun ilgi bizleri son derece mutlu etti. İlçemize gelen misafirlerimiz hem manevi huzur buldu hem de Göynük’ün samimi atmosferinde bayramlarını dolu dolu yaşadı,” şeklinde konuştu.

Oral, sorunsuz bir bayram tatili sürecinin geride kaldığını, belediye olarak bu dönemi en iyi şekilde yönetmek için gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirtti. İlçedeki yoğun ziyaretçi akışı, hem yerel esnafı hem de memurların yüzünü güldürdü. Göynük, tarihi ve kültürel dokusuyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam edecek gibi gözüküyor.