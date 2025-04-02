Haberler

Göynük’te Namaza Katılmayanlar Islatıldı

SOSYAL GELENEKLERİN CANLANMASI

Bolu’nun Göynük ilçesinde köy sakinleri, bayram namazına katılmayanları ilginç bir şekilde cezalandırıyor. Yıllardır devam eden bu bayram geleneğine göre, namaza katılmayan kişiler su oluğuna sokulup ıslatılıyor.

EĞLENCELİ UYGULAMA VE BAYRAM COŞKUSU

Köylüler tarafından eğlenceli bir biçimde gerçekleştirilen bu gelenek, renkli görüntülere yol açıyor. Bir araya gelen köy halkı, bu uygulama sayesinde bayram coşkusunu artırıyor. Gelenek, hem eğlence hem de toplumsal birlikteliği pekiştiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sur Yapı Marka AVM’de Kavga Çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, çalışanlar ile müşteriler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle olay sona erdi.
Haberler

Çintay: Boykot Çağrıları Ekonomiye Zarar Veriyor

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, boykotlara karşı çıkarak yerli firmaların desteklenmesi gerektiğini ve bunların toplumun değerleri olduğunu ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.