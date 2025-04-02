Göynük’te Namaza Katılmayanlar Islatıldı

SOSYAL GELENEKLERİN CANLANMASI

Bolu’nun Göynük ilçesinde köy sakinleri, bayram namazına katılmayanları ilginç bir şekilde cezalandırıyor. Yıllardır devam eden bu bayram geleneğine göre, namaza katılmayan kişiler su oluğuna sokulup ıslatılıyor.

EĞLENCELİ UYGULAMA VE BAYRAM COŞKUSU

Köylüler tarafından eğlenceli bir biçimde gerçekleştirilen bu gelenek, renkli görüntülere yol açıyor. Bir araya gelen köy halkı, bu uygulama sayesinde bayram coşkusunu artırıyor. Gelenek, hem eğlence hem de toplumsal birlikteliği pekiştiriyor.