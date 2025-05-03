Göynük’te Yangın 2 Katlı Evi Yaktı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Çeşme Mahallesi Kabakulak Altı mevkisinde meydana gelen yangında, Salim Metin’e ait 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemiyor.

İTFAİYE VE GÜVENLİK GÜÇLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Yangın ihbarı üzerine hemen Göynük Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, polis ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yerel halkın da yardımıyla yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Olay sonucunda ev tamamen yandı.

RESMİ YETKİLİLER SAHADA

Yangın söndürme çalışmalarını takip eden Göynük Kaymakamı Talha Battal ve Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, Salim Metin’e “geçmiş olsun” dileklerini iletti.