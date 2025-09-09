Göynük’teki Çubuk Gölü Temizlendi

GÖYNÜK İLÇESİNDEKİ ÇUBUK GÖLÜ TEMİZLENDİ

Bolu’nun Göynük ilçesindeki Çubuk Gölü’nde biriken çöpler, yerel halk tarafından temizleniyor. ‘Sakin şehir’ olarak bilinen Göynük’teki bu göl, ne yazık ki çöple dolmuş durumda. Çubuk köyünün muhtarı Yüksel Sağıt ve köyde yaşayan Mustafa Çelik, gölde birikmiş olan atıkları toplamak için bir araya geldi.

ATIKLAR TRAKTÖRLE TOPLANDI

Sağıt, kendi traktörünü göl kenarına yanaştırarak çeşitli atıkları römorkuna yüklemeye başladı. Toplanan atıklar arasında plastik atıklar, cam şişeler ve evsel çöpler bulunuyor. Yapılan temizlik çalışmaları kapsamında gölün yüzeyi ile kıyı şeridi de titizlikle temizleniyor. Çalışmanın sonucunda toplanan atıklar bir römork dolusu oldu.