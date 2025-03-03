RAMAZAN AYI VE ORUCUN KAPSAMI

Ramazan ayının gelmesi ile vatandaşlar oruç tutma alışkanlıklarına geri dönmeye başladılar. Oruç sürecinde en çok sorulan sorulardan biri “Göz damlası orucu bozar mı?” sorusu. Peki, göz damlası orucu gerçekten bozuyor mu?

ORUÇLU İKEN YASAKLAR

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak ve nefsin bu tür şeylerden mahrum kalmasını sağlamak. Oruçlu iken bu tür davranışlar, orucu bozma özelliğine sahip. Yemek ve içmek; yenilip içilmesi alışılmadık olan her şeyi kapsıyor. Ayrıca sigara, nargile gibi keyif veren tütün ürünleri, uyuşturucular ve bağımlılık yapan maddelerin alımı da oruç yasakları arasındadır (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Ağızdan alınan ilaçlar da bu duruma benzer bir hükme tabi.

GÖZ DAMLASI KULLANIMI VE ORUÇ

Uzmanlardan alınan verilere göre göz damlası, miktar olarak oldukça az (1 mililitrenin 1/20’si kadar, yani 50 mikrolitre) olup, bunun bir kısmı gözlerin kırpılmasıyla dışarı çıkmakta, diğer kısmı ise gözde ve burun boşluğu ile bağlantılı kanallar ve mukozadan emilerek vücuda geçiyor. Bu işlem, yeme ve içme kavramına girmediği için, göz damlası kullanımı orucu bozmaz.