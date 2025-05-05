Göz Hekimleri, Türkiye’yi Değerlendirdi.

TIP DÜNYASINDAN GÖZ HECİMLERİ BİR ARAYA GELDİ

Göz hekimleri, güncel teknolojiler, yenilikçi cerrahi yöntemler ve Türkiye’nin sağlık alanındaki uluslararası konumu üzerine değerlendirmeler yapmak üzere bir araya geldi. Dünyagöz Hastaneler Grubu’nun düzenlediği etkinlikte, tıp dünyasının önde gelen isimleri toplandı. Dünyagöz Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Kapıcıoğlu, “Türkiye, sağlık turizmi ülkeleri arasında ilk beşte yer alıyor. Sağlık ekibimize her türlü altyapısal, teknolojik ve bilimsel çalışmalarına destek vererek Türkiye’nin sağlık turizminde dünyada en iyi ülke olması için çalışıyoruz” dedi.

GÖZ HASTALIKLARI ÜZERİNE SERTİFİKALI UZMANLAR

Bu organizasyon, Türkiye’nin “sağlık ülkesi” vizyonu çerçevesinde gerçekleşti. Göz hastalıkları alanında uzman Türk doktorlarının yanı sıra dünyaca ünlü Prof. Dr. Jorge Alio ve Prof. Dr. Jose Lamarca gibi 220 doktor etkinliğe katıldı. Göz hekimleri, sağlık teknolojisindeki yenilikleri ve Türkiye’nin bu alandaki uluslararası rolünü detaylarıyla inceledi. Dünyagöz Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Kapıcıoğlu, “Dünyagöz Hastanesi, Türkiye’de göz sağlığında öncü bir hastanedir. Dünyada da en çok tercih edilen kuruluş olmayı hedefliyoruz” şeklinde ifade etti.

GÖZ HEKİMLERİ TEKNOLOJİYİ HIZLA KULLANIYOR

Türkiye’nin göz hastalıkları alanındaki yetkinliğine dikkat çeken Prof. Dr. Levent Akçay, “Dünya teknoloji üretiyor ama biz göz hekimleri tüm teknolojileri hızla Türkiye’de kullanıyoruz. Biz, teknolojinin en iyisini en hızlı kullanan ender ülkelerden biriyiz” diye belirtti. Türkiye’nin bu alandaki gücünü vurgulayan Akçay, “Türkiye göz hastalıklarında çok üst düzey bir ülke, cerrahlarımız ise oldukça başarılı. Bizde tam 308 farklı göz ameliyatı yapabiliyoruz” dedi.

YAPAY ZEKA İLE GELİŞMİŞ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Prof. Dr. Akçay, “Türkiye göz branşında yapay zekayı kullanan ilk marka” olduklarını vurguladı. Eğitim ve sertifikasyon sürecinin ardından Türk doktorlarının bu yeni teknolojileri hızla uygulamaya geçirdiklerini söyledi. Türkiye’nin sağlık turizmi açısından tercih edilmesinin nedeninin hız olduğunu belirten Akçay, “Bugün gelen hasta, hemen tetkiklerini yaptırıp yarın ameliyat olabilirken, yurt dışında bu hızlılık sağlanamıyor” dedi.

KÜRESEL İŞ BİRLİĞİNE VURGU

Dünyanın en etkili 100 doktoru arasında yer alan İspanyol bilim insanı Prof. Dr. Jorge Alio, Türk göz hekimlerinin profesyonelliğini ve cerrahi becerisini övdü. Alio, “Türk oftalmologların bağlılığı, Türkiye’yi küresel göz sağlığı alanında önemli bir oyuncu haline getiriyor” dedi. Diğer yandan Prof. Dr. Jose Lamarca, Türk göz hekimlerinin yetkinliğini vurgulayarak, “Dünyagöz, uluslararası hastaların güvendiği büyük ve donanımlı bir merkezdir” ifadelerini kullandı.