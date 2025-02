Göz Yaşlı Sevgili Acısını Paylaştı

GÖZYAŞLARINI TUTAMAYAN SEVGİLİ

Geride milyonlarca hayran, minik oğlu ve acılı bir aile bırakan Liam Payne’in ölümü, onun son nefesini verdiği Arjantin’e giden sevgilisi üzerinde büyük bir etki yarattı. The Sun gazetesine bir röportaj veren Liam Payne’in 25 yaşındaki influencer kız arkadaşı Kate Cassidy, “Onun burada olmaması benim için hala tam anlamıyla gerçek değil” ifadesini kullandı.

GÜNLÜK DÜZENDEKİ BOŞLUK

Elinden geleni yapsa da, her gün ve her saniye onu düşünmeden duramadığını dile getirdi. Kate Cassidy, kaybın yarattığı derin duygularını ve yaşadığı zorlu süreci samimi bir şekilde ortaya koydu. Bu acı, onun hayatındaki her şeyi etkiliyor ve Liam’ın yokluğunu hissediyor.