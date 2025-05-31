Haberler

Gözaltı Kararı Verilen İsimler Arasında

GÖZALTILAR HAKKINDAKİ KARAR

Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, İBB İştiraki İSFALT Müdürü Burak Korzay, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu ve CHP PM üyesi Baki Aydöner’in de bulunduğu birçok isim hakkında gözaltı kararı veriliyor.

ARAMALAR GERÇEKLEŞİYOR

Evlerde arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor. Bu durum, yetkililer tarafından yürütülen geniş bir operasyonun parçası olarak değerlendiriliyor. Gözaltı işlemleriyle ilgili detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Benzin Ve Mazot Fiyatları Güncel

Araç sahipleri, bu gece akaryakıtlara yapılacak olası zamları araştırıyor. Benzin ve mazot fiyatları ile zam haberleri merak ediliyor. Güncel fiyatlar ve zam detayları için takipte kalın.
Haberler

Serhat Sütlü: “Kazanma Odaklı Oyun Oynadık”

Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Serhat Sütlü, Göztepe mağlubiyetinin ardından genç futbolcularla oynadıklarını ve öncelikli hedeflerinin kazanmak olduğunu açıkladı. Ayrıca gelecek sezon için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.