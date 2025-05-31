Gözaltı Kararı Verilen İsimler Arasında

GÖZALTILAR HAKKINDAKİ KARAR

Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, İBB İştiraki İSFALT Müdürü Burak Korzay, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu ve CHP PM üyesi Baki Aydöner’in de bulunduğu birçok isim hakkında gözaltı kararı veriliyor.

ARAMALAR GERÇEKLEŞİYOR

Evlerde arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor. Bu durum, yetkililer tarafından yürütülen geniş bir operasyonun parçası olarak değerlendiriliyor. Gözaltı işlemleriyle ilgili detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.