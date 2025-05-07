Gözaltı, Özgür Özel’e tehdit!

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’E YAPILAN TEHDİTLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i, evlat katili olarak bilinen “Selçuk Tengioğlu” adına sosyal medya üzerinden tehdit eden bir başka şahıs gözaltına alındı. CHP lideri Özgür Özel, pazar günü Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninin ardından bir saldırıya maruz kalmıştı. Bu saldırının, 2020 yılında şartlı tahliye olan ve iki evladını öldüren Selçuk Tengioğlu tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ

Selçuk Tengioğlu adına sosyal medyada açılan bir hesap üzerinden Özgür Özel’e yönelik tehditler yapıldıktan sonra güvenlik güçleri hemen harekete geçti. Tehditte bulunan şahıs gözaltına alındı. “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak”, “suçu ve suçluyu övmek” suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelinin evinde arama gerçekleştirildi ve dijital materyallere el konuldu. Şüphelinin Anadolu Adliyesi’ndeki işlemleri devam ediyor.

ÖZEL’E YÖNELİK BAŞKA TEHDİTLER DE VAR

Özgür Özel’e daha önce de sosyal medya üzerinden tehditte bulunan bir başka şüpheli, Trabzon’da yakalanarak tutuklanmıştı. Bu olaylar, CHP liderine yönelik artan tehditlerle ilgili endişeleri beraberinde getiriyor.