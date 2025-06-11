Gözaltı Sayısı Beşe Yükseldi

GÖZALTILARDA SON DURUM

Aydın’ın Didim ilçesinde bir otobüs şoförüne saldıran 4 şüpheliye ek olarak, olayla ilgili olarak M.K. (27) de gözaltına alındı. Bu gelişmeyle birlikte gözaltındaki kişi sayısı 5’e çıkmış oldu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Aydın Valiliği, olayı detaylarıyla birlikte kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, “10 Haziran 2025 tarihinde Didim ilçemiz Akbük Mahallesi’nde trafikte yaşanan sözlü tartışma sonrası, yabancı turistleri taşıyan bir tur otobüsünün önü, başka bir araç içerisinde bulunan 5 kişi tarafından kesilmiş; aracın ön camı taşla kırılmış ve tur otobüsü şoförü K.E. hafif yaralanmıştır. Yaralı şoförün hayati tehlikesi bulunmamakta olup, tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. Olay ile ilgili adli soruşturma başlatılmış olup, tur otobüsünün önünü kesen kişiler kolluk kuvvetlerimiz tarafından derhal gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişilerle ilgili adli ve idari işlemler devam etmektedir. Olayda tur otobüsünün önünü kesen araç ve sürücülerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 11 adet trafik cezası uygulanmış, 61 bin 741 TL idari para cezası kesilmiştir. Suça karışan 3 araç ise 15 gün süreyle trafikten men edilerek Didim otoparkına alınmıştır. Bu tür zorbalıklar ve magandalıklar karşısında; kamu düzeninin, trafik güvenliğinin ve halkın huzurunun bozulmasına, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tehlikeye atan hiçbir eyleme asla müsaade edilmeyecektir.” ifadeleri yer aldı.