Gözaltına Alınan 15 Şüpheliden 12’si Tutuklandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDA SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’daki hisse senetlerinde yaşanan olağan dışı dalgalanmalar ve yapay fiyat artışlarının küçük yatırımcıları mağdur ettiği yönündeki tespitler üzerine bir soruşturma başlattı. Bu süreçte gözaltına alınan 15 şüphelinin işlemleri polis merkezinde tamalandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardıdan İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı tutuklama isteğiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Sulh ceza hakimliği, şüphelilerden 12’sinin tutuklanmasına karar verirken, 3 şüpheliyi ise “imza verme” ve “yurt dışına çıkış yasağı” adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Bu süreçte dikkat çeken hususlardan biri, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ hisselerinde manipülasyon yapıldığı yönündeki bulgular oldu.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN MANİPÜLASYON İDDİALARI

Soruşturma kapsamında, “Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı” isimli sosyal medya hesapları aracılığıyla manipülasyon gerçekleştirdiği düşünülen 17 şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlarından gözaltı kararı alındı. Emniyet güçleri, İstanbul başta olmak üzere, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara’da eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 15 şüpheliyi gözaltına aldı.