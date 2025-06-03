Gözaltına Alınan 38 Kişi Tutuklandı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OPERASYNU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik olarak başlatılan 5. dalga operasyonunda gözaltı kararı verilen 47 kişiden 38’i gözaltına alındı. 30 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi, 6 kişi ise adli kontrol hükümleri ile serbest bırakıldı.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKILMALAR

Soruşturma kapsamında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Er Çevik ve Ağaç A.Ş. genel Müdürü Ali Sukas ile Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı tutuklandı. Gürkan Polat ise adli kontrol hükümleri ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, 31 Mayıs’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de aralarında olduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sürecindeki gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5 zanlı daha yakalanmış olup, 3’ünün cezaevinde, diğer 3’ünün ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Ekiplerin firari durumdaki zanlıları yakalamak için çalışmaları devam ediyor.