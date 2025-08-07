Gözaltına Alınan 4 Şüpheli, Alkollü

Haberler

OLAY YERİNDE TARTIŞMA

Hatay’ın Samandağ ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen bir olayda, parkta tartışan dört alkollü kişi, ihbarla gelen polislere bıçakla saldırmaya çalıştı. Olay, Deniz Mahallesi’ndeki Hz. Hızır Parkı’nda gerçekleşti. İddialara göre, parkta içki içen şüpheliler, çevredeki bazı vatandaşlarla tartışmaya başladı.

POLİS EKİPLERİNE SALDIRI

Tartışmanın büyümesi üzerine bir vatandaş durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, şüphelilerin bıçak çıkarmasıyla karşılaştı. Dört şüpheli, polis ekiplerine bıçakla saldırmaya çalıştı. Ancak güvenlik güçleri duruma müdahale ederek şüphelileri etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler, daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

