Gözaltına alınan Barbaros Şansal serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ünlü modacı Barbaros Şansal’ın ifadesini vermesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, KKTC’den hava yoluyla Türkiye’ye gelen Şansal’ın, İstanbul Havalimanı’ındaki işlemleri sırasında hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.
İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesince devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçundan hakkında yakalama kararı verildiği gerekçesiyle gözaltına alınan Şansal, polis merkezine götürüldü. Havalimanında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Şansal, serbest bırakıldı.