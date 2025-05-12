Gözaltına Alınan Serhat T. İşlemleri Sürüyor

İZBİR’DE GÖZALTINA ALINAN SERHAT T.

İzmir’de sosyal medya hesapları üzerinde provokatif paylaşımlar yapan Serhat T. (25) gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Serhat T.’nin Türk mitolojisi ve sembollerine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığını tespit etti.

OPERASYONUN DETAYLARI

Söz konusu paylaşımlar üzerine çalışma başlatan güvenlik birimleri, Serhat T.’nin adresini belirledi. Dün düzenlenen operasyon ile Serhat T. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Serhat T., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü ve işlemleri devam ediyor.