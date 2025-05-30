Gözaltındaki 15 Şüpheliden 12’si Tutuklandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BİST pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında hayatın olağan akışına aykırı olarak işlem hacmi ve hisse fiyatında dalgalanmalar yaşandığına dair tespitler yaparak bir soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıları zarara uğrattığı belirlendi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ŞÜPHELİLER ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Gözaltındaki şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan bu şüphelilerin tamamı tutuklama istemi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 3 şüpheliyi “imza verme” ve “yurtdışına çıkış yasağı” şartıyla serbest bıraktı.

MANİPÜLASYON TESPİTİ YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ’nin (DOBUR) hisselerinde manipülasyon yapıldığı tespit edildi. Sosyal medya sayfaları olan “Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı” aracılığıyla manipülasyon yaptığı belirlenen 17 şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine emniyet güçleri, İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara’da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı ve 15 şüpheli gözaltına alındı.