Gözde Gökalp’in Ölümü Şüpheli Bulundu

ANTALYA’DA ŞÜPHELİ ÖLÜM VAKASI

Gözde Gökalp’in cansız bedeni bulundu

Antalya’da yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulunan Gözde Gökalp’in (36) vücudundaki morlukların 3-4 günlük olduğu belirlendi. Gökalp’in erkek arkadaşı H.Ş. ise, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözde Gökalp’in durumu nasıl anlaşıldı?

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 138 Sokak’ta tek başına yaşayan Gözde Gökalp’ten haber alamayan yurt dışındaki ablası, H.Ş.’yi arayıp durumu bildirdi. H.Ş., Gözde’nin ablasına eve gidip bakacağını söyledi. Bununla birlikte, Gökalp’in yurt dışında yaşayan babası, Antalya’daki çilingir arkadaşına durumu aktarıp evin kapısını açmasını istedi. Dün sabah saatlerinde çilingir evin kapısını açtığında, Gözde Gökalp’i oturma odasında yüzüstü hareketsiz buldu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve ekipler Gökalp’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölümün şüpheli bulunmasından dolayı olay yeri inceleme ekibi de adrese yönlendirildi. İncelemelerin ardından Gözde Gökalp’in cenazesi, otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

CİNAYET İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Gözde Gökalp’in vücudunda çeşitli morluklar tespit edilmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, siteye girenlerin kimlik tespitini yaptı. Cinayet ihtimali üzerinde durulmasıyla birlikte, Gözde Gökalp’in erkek arkadaşı H.Ş. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Gökalp’in ön otopsisinde, morlukların yeni olmadığı ve 3-4 günlük olduğu saptandı. H.Ş., ifade işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.