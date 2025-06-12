Gözde Şeker, 38 yaşında Gazeteci

KİMDİR?

Gözde Şeker, 7 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen, 2025 yılı itibarıyla 38 yaşında bir gazeteci ve haber spikeridir. İstanbul doğumlu olan Şeker, Türkiye’nin yanı sıra uluslararası medya projelerinde de dikkat çeken başarılı bir kariyere sahiptir.

EĞİTİM VE KARIYER İLERLEYİŞİ

Eğitim hayatına Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi Radyo Televizyon Bölümü’nde başlayarak, sonrasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nden mezun olmuştur. Şeker, medya kariyerine 16 yaşında CNN Türk Ekonomi Servisi’nde staj yaparak adım atmış, burada beş yıl ekonomi muhabiri olarak görev yapmıştır.

Sonrasında TRT Türk’ün kuruluşuna katkıda bulunarak, Bosna Hersek ve Tunus’ta TRT Türk temsilciliklerini kurmuş ve dört yıl yurt dışı temsilciliği yapmıştır. Türkiye’ye döndükten sonra Habertürk’te çeşitli programların sunuculuğunu yapmış ve Dış Haberler Müdürü olarak görev almıştır.

GÜNÜMÜZDEKİ GÖREVİ

Ekim 2018’den bu yana Haber Global’de hafta sonu haberlerini sunmuş, “Gözde Şeker ile Gece Ajansı” programını hazırlayıp sunmuştur. Şu an itibarıyla, Halk TV’de hafta içi her gün saat 17.00’de yayınlanan “Kırmızı Çizgi” programının sunuculuğunu üstlenmektedir. Özel yaşamı hakkında sınırlı bilgilere ulaşılmakta olup, evli olup olmadığına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır.