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Gözetleme Kuleleri Fırat Nehri’nde İnşa Ediliyor

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TERÖR ÖRGÜTÜ GÖZLEM KULELERİ KURUYOR

Terör örgütü, Fırat Nehri’nin doğusundan Irak sınırına kadar uzanan yaklaşık 122 kilometrelik bir hat boyunca birçok gözlem kulesi inşa ediyor. Bu kuleler, Fırat Nehri’nin batısında yer alan İran destekli grupları gözetleme imkanı sağlıyor.

KAÇAKÇILIĞI GÖZETLEME İMKANI

Kurulan kuleler sayesinde terör örgütü PKK/YPG, Fırat Nehri’nin iki tarafında gerçekleşen silah ve petrol kaçakçılığını izleyebiliyor. AA muhabiri, PKK/YPG tarafından inşa edilen kuleleri ve bu kulelerin karşısında konuşlanmış olan İran destekli grupların mevzilerini görüntüledi.

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