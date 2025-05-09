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Gözlem: Gaziantep 0-0 Alanyaspor Maçı

MAÇ KADROLARI VE HAKEMLER

Stat: Gaziantep Büyükşehir Belediye
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık

Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Semih Güler, Bruno, Mbakata, Ndiaye, Ogün Özçiçek, Kozlowski, Maxim, Halil Dervişoğlu, Boateng
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova, Hwang, Sporar

İLK YARININ ÖZETİ

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. 16. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sorescu’nun ceza sahası içerisine yaptığı ortada meşin yuvarlak, savunmaya çarparak kornere gitti.

35. dakikada, Kozlowski’nin soldan gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Maxim’in vuruşu kaleci Ertuğrul Taşkıran’ın kucağında kaldı. 36. dakikada orta sahada topu kontrol eden Ogün Özçiçek’in ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kurtardı.

37. dakikada soldan ceza sahasına giren Kozlowski’nin plase şutu az farkla auta gitti. 45+1. dakikada sol kanattan gelişen Corendon Alanyaspor atağında, Yusuf Özdemir’in ceza sahasına yaptığı ortada, Hadergjonaj’ın şutu kaleci Dioudis’te kaldı. İlk yarı sonucunda takımlar golsüz eşitlik sağladı.

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