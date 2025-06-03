Gözlemlenen Hayat Kayıpları Kabul Edilmez

BM, GAZZE’DE CAN KAYIPLARINI KINIYOR

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail-ABD güdümündeki Gazze İnsanı Yardım Vakfı tarafından gerçekleştirilen yardım dağıtımı esnasında Filistinlilerin hayatını kaybetmesini kınayarak bunu “hesap verilebilirliği olmayan bir sistem” olarak tanımladı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze’deki insani durumu ele aldı. Dujarric, “Gazze’de akıl almaz can kayıplarına tanık oluyoruz.” diyerek, Genel Sekreter Antonio Guterres’in Gazze’de yardım arayan Filistinlilerin yaşadığı can kayıplarını ve yaralanmaları kınadığını belirtti.

SİVİLLERİN HAYATI RİSKE ATILIYOR

Dujarric, “Sivillerin sadece yiyecek alabilmek için riske girmeleri ve birçok durumda hayatlarını kaybetmeleri kabul edilemez. Filistinlilerin yeterli yiyecek ve açlıktan uzak olma temel hakları vardır.” ifadesini kullandı. Gazze’deki nüfusun büyük ölçüde temel ihtiyaçlarının karşılanmadığını vurgulayan Dujarric, İsrail’e uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde sorumluluklarını hatırlattı ve BM’nin insani yardımlarla ilgili güvenli bir şekilde çalışmasına izin verilmesi gerektiğini kaydetti.

İNSANİ YARDIM TALEPLERİ REDDEDİLİYOR

Dujarric, BM’nin Gazze için yeterli insani yardım malzemesi bulunmasına rağmen, dağıtımına izin verilmemesi nedeniyle yalnızca çok sınırlı sayıda yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştığını belirtti. Dujarric, “İsrail yetkilileriyle koordinasyon gerektiren insani yardım hareketlerimiz Gazze Şeridi’nde reddedilmeye devam ediyor. Dün, bu tür 13 talebimizden 10’u reddedildi.” diyerek durumu eleştirdi. Ayrıca, Dujarric, 27 kişinin öldüğü yardım dağıtımı sırasında insanların “hesap verilebilirliği olmayan silahlı taşeronlarla yiyecek almak için yürümeye zorlandığını” vurguladı.

SON SALDIRILARDAN SONRA ÖLENLERİN SAYISI ARTIK 79

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Refah kentinin El-Alem isimli yardım dağıtım bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucunda 27 kişinin hayatını kaybettiği, bazı yaralıların durumunun kritik olduğu belirtildi. Son olaylarla birlikte, Gazze’de yardım dağıtım merkezlerinde İsrail ordusunun ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 79’a ulaştı. İsrail ordusu, bu durumu kabul ettiğini ifade etti.