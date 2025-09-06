Gözlemler, 3I/ATLAS’ın Gizemini Aydınlattı

GÖZLEMLERİN YENİ SONUÇLARI

Şili’deki Gemini South Gözlemevi’nde elde edilen en net görüntüler, son aylarda tartışılan 3I/ATLAS’ın gizemini gün yüzüne çıkardı. 221 bin kilometre hızla Güneş’e doğru ilerleyen bu cisim, çevresinde parlak bir bölge ve Güneş’ten uzanan bir kuyruk bulunduruyor.

KUYRUKLU YILDIZ OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Dünya’ya yaklaşık 380 milyon kilometre uzaklıktan çekilen renkli görüntüler, cismin yoğun bir buz çekirdeği barındırdığını ortaya koyuyor. Ayrıca, Güneş ile etkileşim sonucu oluşan uzun kuyruk da gözlemlendi. Lancashire Üniversitesi’nden Dr. Mark Norris, “Bu yeni görüntüler çok açık bir şekilde 3I/ATLAS’ın bir kuyruklu yıldız olduğunu ortaya koyuyor” diye belirtti.

FARKLI BİR KİMYASAL YAPI

Imperial College London’dan Dr. Matthew Genge, 3I/ATLAS’ın atmosferinin Dünya’daki kuyruklu yıldızlarla kıyaslandığında daha fazla karbondioksit ve daha az su içerdiğini belirtti. Bu durum, cismin kendi yıldızından çok daha uzak bir bölgede oluştuğunu gösteriyor. Araştırmacılar, bu bulgunun uzak yıldız sistemlerinde gezegen oluşum süreçlerine dair önemli ipuçları sunduğunu vurguluyor.

UZAYLI GEMİSİ TEORİLERİ ÇÜRÜDÜ

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb, daha önce 3I/ATLAS’ın yapay ve nükleer güçle çalışan bir uzay gemisi olabileceğini öne sürmüştü. Ancak gözlemlenen kuyruk, cismin doğal bir gök cismi olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Dr. Genge, “Küçük yeşil adamların bu işte parmağı yok” diyerek spekülasyonlara son noktayı koydu.

KISA SÜRELİ FIRSAT

Bilim insanları, 3I/ATLAS hakkında yalnızca kısa bir gözlem penceresi bulunduğunu ve bu nedenle olabildiğince fazla veri toplama çabası içinde olduklarını aktarıyor. Eureka Scientific’ten Bryce Bolin, “Her bir yıldızlararası kuyruklu yıldız, başka bir yıldız sisteminden gelen bir haberci. Onları inceleyerek evrenin çeşitliliğini anlamaya başlıyoruz” dedi.