Ekonomi

Gözler 19 Haziran’da: TCMB Faizini Sabit Tutar mı?

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HAZİRAN AYI FAİZ BEKLENTİLERİ

AA Finans’ın yürüttüğü beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini haziran ayında değiştirmeyerek yüzde 46 seviyesinde koruyacağını öngörüyor. Haziran ayı için yapılan anket, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Bu katılımcıların 19’u, politika faizinin sabit kalmasını beklerken, 2 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan ve diğer bir ekonomist ise 350 baz puanlık bir indirim olacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin haziran ayına ilişkin PPK kararı için oluşturdukları beklentilerin medyan değeri yüzde 46 ile faiz oranının sabit kalacağı yönünde oldu. Yıl sonu politika faizi beklentileri ise ekonomistlerin medyan değeri olarak yüzde 35,50 seviyesinde belirlendi. Daha önce nisan ayında gerçekleşen PPK toplantısında, politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 42,50’den 46’ya yükseltilmişti.

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