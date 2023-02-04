Gözler Akşener-Karamollaoğlu görüşmesinde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere kısa bir süre kala henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamayan 6’lı koalisyon, 12. toplantısını 13 Şubat’ta Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapacak. Toplantı öncesi liderler turu yapan Temel Karamollaoğlu, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek. İYİ Parti “kazanacak aday” vurgusunu sürdürürken, iki liderin görüşmede Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ele alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimine kısa bir süre kalan 11. toplantısını gerçekleştiren 6’lı koalisyon, geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni açıkladı. Henüz cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen 6’lı koalisyonda gözler 13 Şubat’ta yapılacak 12. toplantıya çevrildi. Toplantı sonrası cumhurbaşkanı adayının açıklanması bekleniyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 12. toplantı öncesi liderler turunu sürdürüyor. Şu ana kadar Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Gültekin Uysal ile görüşen Karamollaoğlu, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelecek.

GÖRÜŞMELERDE KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞI GÖRÜŞÜLDÜ

Karamollaoğlu’nun gerçekleştirdiği görüşmelerde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı dillendirildi. Karamollaoğlu ve Uysal’ın Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek verdiği biliniyor.

Gültekin Uysal, katıldığı bir programda “Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanabileceğini düşüyor musunuz?” sorusuna “Düşünüyorum, kazanabileceğini düşünüyorum. Ortak bir iradeyle ortak bir Cumhurbaşkanı adayının ifade ettiğim bir paket programla beraber ortaya konulduğu takdirde toplumsal mobilizasyonun sağlanabileceği kanaatindeyim” yanıtını vermişti.

Karamollaoğlu ise Kılıçdaroğlu’nun aday olması halinde yüzde 99 kazanacağını söylemişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından 6’lı koalisyonun küçük ortakları Babacan ve Davutoğlu’ndan da Kılıçdaroğlu’nun adaylığına onay çıktı.