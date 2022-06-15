Gözler FED’e çevrildi

Piyasaların gözü Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’ndan gelecek faiz kararını çevrildi.

Piyasaların odaklandığı ABD Merkez Bankası FED’in faiz kararı bugün açıklanacak. Beklenti, bankanın enflasyonu kontrol altına almak için resesyon riskini üstlenmesi ve sert bir faiz artışına gitmesi yönünde. Peki uzmanların faiz konusundaki beklentileri ne? İşte cevabı..

Konuyla ilgili milliyet.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Prof.Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı: ABD’den son gelen enflasyon verileri yüzde 8.6 seviyesinde beklentilerin üzerinde olduğu için piyasalar yeniden acaba ‘ABD Merkez Bankası (Fed), 0.75 baz puanlık bir artış yapacak mı?’ senaryosunu fiyatlamaya başladı. Ancak üretici fiyat endeksinin piyasa beklentileri doğrultusunda 0.8 olarak gelmesiyle birlikte ABD’de enflasyon kısa vadede çok düşmeyeceğini göstermektedir.

‘50 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI MUHTEMEL’

Sadece enflasyon açısından düşünüldüğünde 0.75 baz puan faiz artışı sürpriz olmayacaktır. Fakat uzun süreden beri piyasa beklentileri 50 baz puan seviyesine kilitlendiğinden faiz artışının da çok yüksek ihtimalle 50 baz puan seviyesinde kalması muhtemel gözükmektedir. Diğer taraftan enflasyonun dışında gerek Dünya Bankası gerek IMF büyüme rakamlarıyla ilgili aşağı yönde revize ettiğinden dolayı büyüme kısmındaki risk sınırlı da olsa hala üretici tarafında fiyat artışlarını devam ettirmektedir.