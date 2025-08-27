Gözler Gazze’de, insanlık peşinde

KONFERANSIN DEVAMI: ÇALIŞTAYLAR VE GÖRÜŞLER

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye’deki İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde düzenlenen, 50 ülkeden 150 İslam aliminin katıldığı “İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze” konferansı çalıştaylarla devam ediyor. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndaki konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayda alimler ve devlet temsilcileri, İslami ittifak önerileri, uluslararası durum ve soykırımı önlemek için alınabilecek tedbirler, ümmeti harekete geçirme yolları gibi konularda görüşlerini paylaşıyor. Ayrıca, Kudüs ve Gazze için uluslararası insani dayanışmanın değerlendirilmesi, insani ve hukuki kurumlarla iş birliği için öneriler, “STK’lerden yararlanma ve insani yardım cephesi oluşturulması için İstanbul Bildirgesi hazırlığı” gibi başlıklar ele alınıyor.

GAZZE’DE SOYKIRIM VE İNSANLIK DRAMI

İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir yanındaki İslam alimlerinin ortak noktasının Gazze olduğunu vurguladı. Hacımüftüoğlu, çalıştayların yoğun ve bilimsel bir şekilde ilerlediğini belirterek, “Gün içinde gerçekleşen çalıştaylar akşam maddeler haline getirilerek, kamuoyuna deklare edilecek. Gazze’de bir soykırım uygulanıyor. İşin garip tarafı, soykırımın icra edildiğini uluslararası mahkemenin hükmetmesine rağmen bazı devletler resmen yardım etmektedirler.” dedi. Gazze’de devam eden soykırım hakkında konuşan Hacımüftüoğlu, “Bu zulümdür, adaletin mutlaka yürütülmesi lazım. Büyük devletlerin insani bir sorumluluğu var. Yeryüzünün neresinde zulüm ve haksızlık varsa büyük devletler oraya müdahale eder, zulmü engeller, destek vermez.” diyerek duruma dikkat çekti.

VIYDARIN VENDEY DEĞİŞİMİ

Hacımüftüoğlu, dünyanın yapısının ve savaş tekniklerinin değiştiğini aktardı. Renginden, dilinden ya da ırkından bağımsız olarak insanlık ailesinin bir bütün olduğunu dile getiren Hacımüftüoğlu, insanlık ailesine karşı işlenen her suçta ortak hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. “Mabetler tahrip ediliyor, herkes öldürülüyor. Gazze, kan çamurluğu haline döndü. Bebek kanıyla yoğrulan bir toprak oldu. Bunu duyup da vicdanı sızlamayan insan olabilir mi? Tüm vicdan ehlini Gazze için vazifeye davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

BASINCI ARTTIRMA ÇAĞRISI

Dünya Müslüman Alimler Birliği Mütevelli Heyeti Üyesi Recep Songül, konferansın sonuç bildirgesinde güzel maddelerin çıkacağına inandığını belirtti. Gazze’de yaşanan insani trajedinin ciddiyetine dikkat çeken Songül, “Dünyanın gözü önünde ciddi bir katliam söz konusu. Gazeteciler, çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Dünyanın sağduyusu maalesef harekete geçmiyor. Biz, dünyanın vicdanını uyandırmayı, ciddi bir toplumsal baskı oluşturmaya ve tüm insanlığı katliamın durmasına yönelik adımlar atmaya çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı. Toplumsal baskının artmasını amaçlayan Songül, “Bu katliam durduğunda dünya tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. Batı’nın çirkin ve karanlık yüzü de bütün açıklığıyla ortaya çıkacaktır.” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Konferans, çeşitli konulardaki çalıştaylarla devam edecek.