Gözler Merkez Bankası’nda

Piyasaların gözü kritik karar çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını perşembe açıklayacak.

Dolar, Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklayacağı haftaya 13.85 liradan başladı

Dolar/TL kuru ay başında 13,95 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sağlıksız fiyat hareketi gerekçesiyle iki defa döviz satışıyla müdahale etmişti. Merkez Bankası’nın piyasaya ne kadar müdahale ettiğiyle alakalı henüz resmi bir açıklama yapılmasa da etkisinin sınırlı olduğu gözlemlendi. .

Ancak geride bıraktığımız haftada boyunca 13,80 seviyelerinde bulunan dolar/TL kuru cuma günü 13,96’nın üzerini görerek yeniden rekor kırdı. Bu gelişme ile Merkez Bankası’ndan dövize 3. müdahale geldi. Yapılan açıklamada, “Sağlıksız fiyat oluşumlarından dolayı satım yönünde müdahale edilmekte” denildi.

DOLAR YENİ HAFTAYA 13.85 İLE BAŞLADI

Dolar yeni haftaya 13.85 liradan başladı. Bu hafta gözler Merkez Bankası’nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak.

DOLAR VE EURO SINIRLI GERİLEDİ

Bu gelişmelerle dolar kuru yeni haftanın ilk işlem günde sınırlı bir düşüş yaşayarak 13,83 seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL’de yönünü aşağı çevirerek 15,65 seviyesinde bulunuyor. (09.00 itibariyle)

ULUSLARARASI KURUMLARIN FAİZ TAHMİNİ

Unicredit yayımladığı bir araştırma raporunda Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklediklerini, gelecek yılın başlarında ise politika faizinin yüzde 12’ye kadar indirileceğini düşündüklerini belirtti. Credit Suisse analistleri ise MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık’ta faiz indirimi olmama olasılığının arttığını söylediğini belirtmişti. Aralık ayında 200 baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini belirten Barclays, Ocak ayında 100 baz puanlık bir indirim daha olacağını düşünüyor.