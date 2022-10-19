Gözler Merkez Bankası’nda

Geri sayım başladı. Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına odaklandı.

Piyasaları yakından ilgilendiren toplantı öncesinde, yatırımcılar ekim ayında faiz kararının ne olacağını merak ediyor. Merkez Bankası, geçtiğimiz ay politika faizini bir puan düşürerek yüzde 12’ye çekti. Banka böylece iki ay üst üste toplam iki puanlık faiz indirimine gitti.

Piyasalar düşük faiz politikasını fiyatladı ve artık bu konuda ilgisini kaybetti. İzlenen bu yöntemin sonuçlarına yönelik gelişmeler önemli etki edecektir. Kararın piyasayı nötr etkilemesini bekleriz.”

NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan azaltarak yüzde 13’ten yüzde 12’ye indirmişti.