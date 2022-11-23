Gözler Merkez Bankası’nda!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. Peki Merkez Bankası faiz değişikliğine gidecek mi?

Ekonomistlerin tamamı, Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmeye devam etmesini bekliyor.

24 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, ekonomistlerin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin 150 baz azaltılarak yüzde 9’a indirilmesini bekliyor. Yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerin medyanı da yüzde 9 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 12’den yüzde 10,50’ye çekilmişti.

MERKEZ BANKASI ANKETİNDE DOLAR VE ENFLASYON TAHMİNİ

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayına ilişkin “Piyasa Katılımcıları Anketi”ni yayımladı.