Gözler Merkez Bankası’nda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılının son faiz kararını saat 14.00’te açıklayacak.

Asgari ücret ve 2022 yılının son faiz kararı açıklanacak. Merkez Bankası 2022’nin son faiz kararını saat 14.00’te açıklayacak. Geçen ay Merkez Bankası 150 baz puan indirime gitmişti. Beklenti anketlerine göre ekonomistler faizin bu ay yüzde 9’da sabit kalacağını belirtiyor.

Herkesi ilgilendiren asgari ücret ve ardından açıklanacak faiz kararı heyecanla bekleniyor. Faiz kararıyla ilgili yıl sonu hedefi tek haneli rakamlardı. Merkez Bankası geçen ay faizi 150 baz puan indirerek yüzde 9’a sabit bıraktı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2022 yılının son faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaların merakla beklediği karar saat 14.00’te açıklanacak.

Merkez Bankası, ağustos ve eylül ayında 100’er baz puan, ekim ve kasım ayında ise 150’şer baz puanlık indirime gitmişti. Böylece son 4 ayda 500 baz puanlık indirim yapıldı. Politika faizi yüzde 9’a çekilirken, gözler şimdi alınacak yeni faiz kararında.

EKONOMİSTLER DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYOR

Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde olurken TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

TCMB ANKETİ

Merkez Bankası, aralık ayı “Piyasa Katılımcıları Anketi” sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9 olarak gerçekleşti.