Gözler TCMB’nin Faiz Toplantısında! Faiz İndirimi Beklentileri Arttı!

AĞUSTOS ENFLASYON VERİLERİ VE TCMB TOPLANTISI

Ağustos ayındaki enflasyon verilerinin tahminleri aşmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Eylül’de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına dikkatler odaklandı. Birçok finans kurumu enflasyon verilerinin etkisiyle faiz indirim beklentilerini azalttı. Merkez Bankası’nın faiz kararına dair son tahminler, ForInvest Haber’in proje anketinden geldi. 24 ekonomistin katılımıyla yapılan ankette, medyan beklenti faizin 200 baz puan indirimle yüzde 43,00 seviyesinden yüzde 41,00 seviyesine düşeceği yönünde belirlendi. Toplam 24 ekonomistin 18’i, gösterge faizinin 200 baz puan indirilmesini bekliyor. Dört ekonomist 250 baz puan indirim öngörürken, iki ekonomist ise 300 baz puanlık bir indirim beklediğini açıkladı.

YIL SONUNA KADAR FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler yılın kalan döneminde iki faiz indirimi olacağını tahmin ediyor. “2025 yılının kalanında kaç faiz indirimi bekliyorsunuz?” sorusuna cevap veren 13 ekonomist de “2” yanıtını verdi. Yıl sonu için medyan faiz tahmini, bir önceki dönemden artarak yüzde 36,00’dan yüzde 37’ye çıktı. Beklenti aralığı ise yüzde 38,00 ile yüzde 34,00 arasında şekillendi. TCMB’nin gösterge faizinin 2026 sonunda yüzde 25,00 seviyesine düşeceği tahmini ise değişmedi. Gelecek yıl sonu için en yüksek tahminde bulunan ekonomist yüzde 30,00, en düşük tahmin yapan ekonomist ise yüzde 20,00 seviyesini öngördü.

FAİZ İNDİRİM SÜRECİ

TCMB, faiz indirimlerine Aralık 2024 toplantısıyla başladı ve üst üste üç toplantıda toplam 750 baz puanlık indirim gerçekleştirdi. Mart ayında yapılan ara toplantıda borç verme faizini 400 baz puan artırarak yüzde 46,00 seviyesine çıkardı. Nisan ayında borç verme faizi yüzde 46,00’dan yüzde 49,00’a, borç alma faizi ise yüzde 41,00’den yüzde 44,50’ye yükseltildi. Haziran ayında faiz oranlarını sabit tutan TCMB, Temmuz ayındaki toplantısında 300 baz puan indirerek faizi yüzde 43,00 seviyesine çekti.