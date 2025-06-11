Gözler Transfere Çevirilmiş Durumda

GALATASARAY’DA TRANSFER SUSKUNLUĞU

Galatasaray’da transfere dair hareketlilik devam ediyor. Cimbom, Victor Osimhen için büyük bir bütçe ayırmışken, Nijeryalı yıldızdan beklenmedik bir hamle geldi. 26 yaşındaki futbolcunun Napoli ile bir yıl daha sözleşmesi mevcut. Osimhen’in sözleşmesinde, İtalya dışındaki takımlar için 75 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

AL-HİLAL’İN İKNA ÇABALARI

Suudi Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal, uzun süredir Victor Osimhen’i kadrosuna katmak istiyor. Ancak Arap kulübü, şu ana kadar Nijeryalı santrforu ikna etme konusunda başarılı olamadı. Al-Hilal, yaptığı astronomik tekliflere rağmen Osimhen’in Avrupa’da kalma kararlılığını aşamadı. Bu süreçte Victor Osimhen, Napoli’nin 75 milyon euroluk çıkış bedelini indirmek için devreye girdi.

MBOBBE TAKTİĞİ İLE NAPOLİ’YE REST

Victor Osimhen’in, kariyerini sürdürmek için Napoli’de bir yıl daha kalabileceğini belirterek kulübü zor bir duruma soktuğu bildiriliyor. Bu strateji, Kylian Mbappe’nin PSG dönemindeki taktiğine benziyor. Hatırlanacağı üzere Mbappe, PSG’nin belirlediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle bir sezon daha kulübünde kalmış ve ardından bedelsiz bir şekilde Real Madrid’e transfer olmuştu.