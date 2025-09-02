Gözleri KaraDeniz 2. Bölüm Fragmanı Bekleniyor

DİZİ HAKKINDAKİ DETAYLAR

Yönetmenliğini Altan Dönmez ve Orkun Çatak’ın üstlendiği dizi, izleyicileri Karadeniz’in eşsiz doğasından İstanbul’un gizemli atmosferine uzanan etkileyici bir hikâyeye götürüyor. İzleyicilerin aklındaki en büyük soru ise “Gözleri KaraDeniz 2. bölüm fragmanı görücüye çıktı mı?” şeklinde. Dizinin çekimlerine ilk olarak Rize’nin doğal güzellikleri ile ünlü Çamlıhemşin ilçesinde başlandı. Karadeniz’in mükemmel atmosferini yansıtan sahnelerin ardından çekimler İstanbul’da devam ediyor. Merakla beklenen Gözleri KaraDeniz’in 2. bölüm fragmanı ise henüz izleyicilerle buluşmadı. Yeni tanıtımın kısa süre içinde yayınlanması öngörülüyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrollerini paylaştığı dizide, Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi tecrübeli isimler de yer alıyor. Dizi sadece oyuncu kadrosuyla değil, aynı zamanda Karadeniz’in kültürü, müzikleri, horon sahneleri ve romantik teması ile ekranlara bambaşka bir soluk getiriyor. Gözleri KaraDeniz, herhangi bir eserden uyarlama değil; tamamen özgün bir senaryoya sahip ve kendi hikâyesini seyircilerle buluşturuyor.