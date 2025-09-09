Gözleri Karadeniz 3. bölüm fragmanı gelmedi

HİKAYENİN KANVASINA DOĞRU YOLCULUK

Altan Dönmez ve Orkun Çatak’ın yönetmenliğini üstlendiği dizi, Karadeniz’in büyüleyici doğasını keşfederek İstanbul’un karanlık yüzüne uzanan etkileyici bir hikâye sunuyor. İzleyicilerin merakla beklediği en önemli soru ise, “Gözleri KaraDeniz’in 3. bölümüne ait fragman seyirciyle buluştu mu?” şeklinde. Dizinin çekimlerine Rize’nin doğal güzellikleriyle dolu olan Çamlıhemşin ilçesinde başlandı. Karadeniz’in eşsiz manzaralarını yansıtan sahnelerin ardından, çekimler İstanbul’da devam ediyor.

FRAGMAN BEKLEYİŞİ

Şu an için, Gözleri Karadeniz’in 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak yeni tanıtımın çok yakında izleyicilere sunulması bekleniyor. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrol oynadığı dizide; Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi tecrübeli oyuncular yer alıyor. Dizi, yalnızca güçlü oyuncu kadrosuyla değil; aynı zamanda Karadeniz kültürü, müzikleri, horon sahneleri ve romantik temasıyla dikkat çekiyor. Gözleri Karadeniz, tamamen özgün bir senaryoya dayanıyor ve kendi hikâyesini seyirciye sunuyor.

AZİL’İN DUYGUSAL YOLCULUĞU

Gözleri Karadeniz, Karadeniz’den İstanbul’a uzanan tutkulu bir hikâyeye odaklanıyor. Asi suların çocuğu Azil, geçmişine dair sırlarla yüzleşmek zorunda kalıyor. Türkiye’nin en güçlü ailesi Maçari’lerin kayıp varisi olduğunu öğrenen Azil, annesinin kaybıyla sarsılır ve gerçeğin peşinde İstanbul’un karanlık dünyasına adım atar. Bu yolculuk, onu kardeşiyle hesaplaşmaya ve imkânsız bir aşka sürüklüyor. İhanetler, entrikalar ve vicdan sınavlarıyla dolu bu dünyada Azil’in mücadelesi, sadece fiziksel gücüyle değil, kalbinin sesiyle de devam edecek.

GENÇ AZİL’İN İNTİKAM YOLU

Azil, intikam almak üzere İstanbul’a gelir ve beklenmedik bir dünyanın içinde bulur kendini. Önüne çıkan düşman, ona hayatının en büyük acılarından birini yaşatır. Bu acının bedelini ödetmek isteyen Azil, süt kardeşi Dursun ile yola çıkar. Osman Maçari, yıllardır beklediği oğlu Azil’i bu mücadelede yalnız bırakmaz. Ailenin erkekleri, baş düşmanları Havva Kırkayvaz’a karşı ilk kez birlikte hareket eder. Azil’in aile içindeki konumu Mehmet için tehlike arz ederken, Güneş’in müstakbel gelin olduğunu öğrenen Azil, duygularını dengelemeye çalışır. Güneş’in Azil’e yaklaşması, onları tehlikeli bir yola sürükler. Azil Kaptan, Rize’ye geri dönerken gemisinde yasa dışı bir durumu göz ardı edemez ve önemli bir düşman edinir. Bu süreçte İstanbul’da yaşayan Maçari ailesinin varisi Mehmet hapisten çıkar ve hem aşk hem de ailevi bağlar arasında zorlu kararlarla karşılaşır. İş için Rize’ye gelen Güneş’in, Azil ile tanışması ve hayatlarının kesişmesi, ailenin kaderini geri dönüşü olmayan bir yola sokar.