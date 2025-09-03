“Gözleri Karadeniz” Dizi, Her Salı ATV’de

DİZİNİN TANITIMI VE İLK BÖLÜM YAYINI

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrollerde yer aldığı “Gözleri Karadeniz” dizisi, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. Eşsiz Karadeniz doğasında geçen etkileyici hikaye ve oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken dizi, sosyal medya üzerinden hızlı bir şekilde gündem olmayı başardı. “Gözleri Karadeniz” dizisi hakkında daha fazla bilgi haberin devamında yer alıyor.

ANA KARAKTERİN HİKAYESİ

Dizinin merkezinde, Türkiye’nin en güçlü ailelerinden birine mensup olan Azil karakteri yer alıyor. O, Maçari ailesinin kayıp varisi olarak tanıtılıyor. Annesinin ani ölümüyle derin bir sarsıntı yaşayan Azil, gerçekleri öğrenmek adına İstanbul’un karanlık ve tehlikeli dünyasına adım atıyor. Bu süreçte, kaderi onu kardeşiyle zorlu bir yüzleşmeye ve kalbinde imkânsız bir aşkın kıvılcımlarını taşımaya yönlendiriyor. Azil, entrikalar, ihanetler ve karmaşık ilişkilerle dolu bir ortama adım atarken, sadece gücünü değil, vicdanını da sınamak zorunda kalıyor.

YAPIM DETAYLARI VE GÖSTERİM ZAMANI

Senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş’ın üstlendiği dizinin kalemi, Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu’na ait. “Gözleri Karadeniz”, hem usta hem de genç oyunculardan oluşan geniş kadrosuyla izleyicileri unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor. Bu dizi, her Salı günü saat 20.00’de ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Karadeniz’in büyüleyici doğası ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, her hafta yeni bölümleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

GÖRSEL ŞÖLEN VE MEKANLAR

Dizinin çekimlerinin büyük bölümü, doğal güzellikleriyle ünlü Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde gerçekleştiriliyor. Ayrıca, dizinin bazı sahneleri İstanbul’da çekiliyor. Bu iki mekan, hikayenin hem doğayla iç içe geçmiş samimi atmosferini hem de şehir yaşamının dinamiklerini başarıyla yansıtıyor. Doğanın muhteşem manzaralarıyla birleşen kent sahneleri, dizinin dramatik ve duygusal yönünü güçlendirirken izleyicilere adeta görsel bir şölen sunuyor. Böylece “Gözleri Karadeniz”, yerel ve evrensel temaları harmanlayarak dikkat çekici bir yapım olarak öne çıkıyor.