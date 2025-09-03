Gözleri Karadeniz Dizi, Salı Günü Yayınlanıyor

DİZİNİN GÜÇLÜ HİKAYESİ VE PERFORMANSLARI

Halit Özgür Sarı ile Özge Yağız’ın başrollerinde yer aldığı “Gözleri Karadeniz” dizisi, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Karadeniz’in eşsiz doğal güzelliklerinde geçen güçlü hikaye ve etkileyici oyunculuklarıyla dikkat çeken dizi, sosyal medyada hızla gündem olmayı başardı. Gözleri Karadeniz dizisiyle ilgili tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

AZİL’İN ZOR YOLCULUĞU

Dizi, Türkiye’nin en güçlü Maçari ailesinin kayıp varisi olan Azil’in hikayesini anlatıyor. Annesinin beklenmedik ölümüyle derinden sarsılan Azil, gerçeği bulmak adına İstanbul’un karanlık ve tehlikeli dünyasına adım atar. Kader, onu hem kardeşiyle acı bir yüzleşmeye hem de kalbini etkileyen imkansız bir aşka sürükler. Bu entrikalar, ihanetler ve karmaşık ilişkilerle dolu ortamda Azil, gücünü ve vicdanını sınamak zorunda kalıyor.

YETENEKLİ EKİP VE SENARYO

Senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş’ın üstlendiği dizinin senaryosunu Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu birlikte yazıyor. Geniş ve yetenekli oyuncu kadrosuyla “Gözleri Karadeniz”, izleyiciyi unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor. Dizi, her Salı günü saat 20.00’de ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Karadeniz’in eşsiz doğası ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, izleyicilere her hafta unutulmaz anlar yaşatıyor.

DOĞA VE ŞEHİRİN HARMANLANDIĞI MEKANLAR

Gözleri Karadeniz”, Karadeniz’in büyüleyici doğasını ekranlara taşıyor. Çekimlerin büyük kısmı, doğal güzellikleriyle ünlü Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde gerçekleştiriliyor. Bazı sahneler ise İstanbul’da çekiliyor. Bu iki farklı mekan, hikayenin hem doğayla iç içe geçmiş samimi atmosferini hem de şehir yaşamının dinamiklerini başarıyla izleyiciye yansıtıyor. Doğanın eşsiz manzaraları ve şehir sahneleri, dizinin dramatik ve duygusal yönünü güçlendiriyor, izleyicilere görsel bir şölen sunuyor. Böylece “Gözleri Karadeniz”, hem yerel hem de evrensel temaları işleyerek dikkat çekici bir yapım haline geliyor.