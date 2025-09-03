“Gözleri Karadeniz” Dizisi, Etkileyici Doğasıyla Büyülüyor

Ekranların yeni favorisi haline gelen “Gözleri Karadeniz” dizisi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesi yakaladı. Özellikle doğa ve kültürle iç içe geçen atmosferi, seyircilerin ilgisini artırıyor. Bu bağlamda, dizinin çekim yerleri oldukça merak edilen bir konu oluyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇEKİM YERLERİ VE ATMOSFER

“Gözleri Karadeniz” dizisi, Karadeniz’in eşsiz doğasını ekranlara taşıyor. Çekimlerin büyük kısmı, bölgedeki doğal güzellikleriyle bilinen Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde gerçekleşiyor. Diziye dahil bazı önemli sahneler ise İstanbul’da çekilmiş. Bu iki farklı lokasyon, hikayenin doğayla iç içe geçen samimi atmosferini ve modern şehir yaşamının dinamizmini izleyiciye başarılı bir şekilde aktarma olanağı sağlıyor. Karadeniz’in yeşil ve etkileyici manzaraları ile İstanbul’un kozmopolit yapısı arasında kurulan görsel denge, dizinin dramatik anlatımını derinleştirerek seyir zevkini de artırıyor.

AZİL’İN HİKAYESİ

Dizi, Türkiye’nin en güçlü Maçari ailesinin kayıp varisi olan Azil’i merkezine alıyor. Annesi sanıldığı gibi beklenmedik bir şekilde vefat eden Azil, gerçeklerin peşine düşerek İstanbul’un karanlık ve tehlikelerle dolu sokaklarına adım atıyor. Kaderi, onu hem kan bağıyla bağlı olduğu kardeşiyle zorlu bir hesaplaşmaya hem de kalbini derinden saran imkânsız bir aşka sürüklüyor. İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle dolu bu dünyada Azil’in sınavı, yalnızca güç mücadelesi değil; vicdanıyla da yüzleşmek oluyor. Senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş’ın üstlendiği dizinin senaryosu, Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından kaleme alınıyor.

BULUŞMA SAATİ

“Gözleri Karadeniz” dizisi, her Salı akşamı saat 20.00’de yayınlanıyor. Karadeniz’in benzersiz doğası ve derin hikayesiyle öne çıkan bu yapım, her yeni bölümüyle izleyicilere unutulmaz anlar sunuyor. Dizi tutkunları, Salı günlerini ATV’ye ayırarak güçlü oyunculuklar ve heyecan dolu gelişmelerle dolu bölümleri kaçırmadan takip edebilirler.