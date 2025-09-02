Gözleri Karadeniz, Gerçekten İlgi Çekiyor

DİZİNİN BÜYÜLEYİCİ HİKÂYESİ

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrollerini paylaştığı “Gözleri KaraDeniz”, ilk anından itibaren yoğun duygular uyandırarak izleyicilerini derin bir hikâyeye çekiyor. Salı akşamı saat 20.00’de atv ekranlarında beklenen yeni bölüm yayınlanacak. Ancak merak edilen esas konu, bu etkileyici dizinin kurgusal bir ürün mü yoksa gerçek yaşamdan izler taşıyıp taşımadığı. Yapımda Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’a ek olarak Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi önemli isimler de yer alıyor.

KÜLTÜREL DOKU VE GÜÇLÜ PERFORMANSLAR

Dizi, yalnızca oyunculuklarıyla öne çıkmıyor; aynı zamanda Karadeniz’in kültürü, müzikleri, horon sahneleri ve romantik atmosferiyle de izleyicilerin dikkatini çekiyor. “Gözleri KaraDeniz”, herhangi bir kitabın ya da başka bir yapımın uyarlaması değil. Tamamen özgün senaryosuyla yazılan dizi, izleyicilere kendine özgü kurgusal hikâyesini sunuyor. Prodüksiyonun ilk kısmı, Rize’nin doğal güzellikleriyle tanınan Çamlıhemşin ilçesinde başladı. Karadeniz’in muhteşem doğasında geçen sahnelerin ardından çekimler İstanbul’a da taşınarak devam ediyor.

Yeni dizi, Karadeniz’den başlayıp İstanbul’a uzanan çarpıcı bir serüveni anlatıyor. Ana karakter Azil, Karadeniz’in hırçın dalgaları arasında büyürken birdenbire geçmişine dair büyük bir sırla yüzleşmek zorunda kalıyor: Türkiye’nin en güçlü ailelerinden biri olan Maçari’lerin kayıp varisidir. Annesi olarak bildiği kadının ölümü onu derinden sarsar ve Azil, gerçekleri aramak üzere İstanbul’un karanlık dünyasına adım atar. Bu yolculuk, onu hem kardeşiyle zorlu bir hesaba hem de kalbini yakan imkânsız bir aşka sürükleyecek. Azil’in sınavı, ihanetler, entrikalar ve güç oyunları içinde hem kudretiyle hem de vicdanıyla olacaktır.