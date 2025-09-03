Gözleri Karadeniz, İzleyicileri Unutulmaz Bir Yolculuğa Davet Ediyor

DİZİNİN YAYINLANMASI VE İLGİ ÇEKİCİ HİKAYESİ

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrollerini paylaştığı “Gözleri Karadeniz” dizisi, önceki akşam yayınlanan ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Karadeniz’in eşsiz doğasında geçen etkileyici hikayesi ve göz alıcı oyunculuk performansları, diziyi sosyal medyada hızlıca gündeme taşıdı. Diziye dair daha fazla detay haberin devamında yer alıyor. Ana karakter Azil, Türkiye’nin önde gelen Maçari ailesinin kayıp varisi olarak karşımıza çıkıyor. Annesi sandığı kadının ani ölümü onu derinden sarstıktan sonra Azil, gerçekleri öğrenmek amacıyla İstanbul’un tehlikelerle dolu karanlık dünyasına adım atıyor. Kader, onu hem kardeşiyle zor bir yüzleşmeye hem de kalbini derinden etkileyen imkânsız bir aşk serüvenine sürüklüyor. Entrikalar, ihanetler ve karmaşık ilişkilerle dolu bu atmosferde Azil, sadece gücünü değil, vicdanını da test etmek zorunda kalıyor.

SENARYO VE KADRO

Ali Can Yaraş’ın senaryo danışmanlığını üstlendiği dizinin senaryosu, Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından kaleme alınıyor. Geniş oyuncu kadrosuyla “Gözleri Karadeniz”, izleyiciyi unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor. Her Salı günü saat 20.00’de ATV ekranlarında yayınlanan dizi, Karadeniz’in eşsiz doğası ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Her hafta izleyicilere yeni bölümler sunarak unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Diziye ilgi duyanlar, Salı akşamlarını ATV’ye ayırarak dikkat çekici oyunculuklar ve sürükleyici olaylarla dolu bölümleri takip edebilir.

GÖRSEL ŞÖLENİ YANSITAN MEKANLAR

“Gözleri Karadeniz” dizisi, büyüleyici Karadeniz doğasını ekrana getiriyor. Çekimlerinin büyük bir kısmı, doğal güzellikleriyle ünlü Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde yapılıyor. Dizinin bazı sahneleri ise İstanbul’u yansıtmak için çekilmiş. Bu iki farklı mekan, hikayenin doğayla iç içe geçmiş samimi atmosferini ve şehir hayatının dinamiklerini izleyiciye ustalıkla aktarıyor. Doğanın eşsiz manzaralarıyla birleşen şehir sahneleri, dizinin dramatik ve duygusal yönünü güçlendirerek izleyicilere görsel bir şölen sunuyor. Böylece “Gözleri Karadeniz”, hem yerel hem de evrensel temaları işleyerek dikkat çekici bir yapım haline geliyor.