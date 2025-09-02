Gözleri Karadeniz, Karanlık Sokaklarda Yolculuk

KARADENİZ’DEN İSTANBUL’A UZANAN GİZEMLİ YOLCULUK

Altan Dönmez ve Orkun Çatak’ın yönettiği “Gözleri KaraDeniz”, İstanbul’un karanlık ve gizemli sokaklarında geçen etkileyici bir yolculuğu, Karadeniz’in büyüleyici doğasına paralel bir biçimde sunuyor. Dizi, hem görselliği hem de duygusal derinliğiyle dikkat çekerken, izleyiciyi farklı duygular arasında akıcı bir serüvene davet ediyor. Rize’de çocukluğunu geçiren Azil, anne bildiği Sabriye ile daha sonra öz babaannesi olduğunu öğreneceği Asiye Ana’nın yanında büyümüş; denizle kurduğu ilişki sayesinde hiçbir zaman yalnızlık hissetmemiştir. Güneş, bir aşkın sonucu olarak doğar ama anne ve babasını, kardeşi Yunus ile birlikte yaşadığı trafik kazasında kaybeder. Teyzesi Nermin’in yanında büyüyen Güneş, avukat olur ve kardeşine annelik yaparken bir yandan da Mehmet’in sevgilisi ve ailenin gelini olmuştur; ancak kendi kimliğini bulmakta zorlanır.

KARANLIĞA GİDEN YOLCULUK

Osman, Asiye ve Lütfü’nün oğludur ve babasının İstanbul’da başka bir kadınla yaşadığı ilişki yüzünden zor günler geçirir. Bu durum, onun hayatında köklü değişikliklere yol açarak annesinin istemediği bir kişiye dönüşmesine sebep olur. Asiye güçlü bir kadındır; Lütfü ile âşık olmadan evlenmiş ama yıllar boyunca ona bağlı kalmıştır. Bu bağlılık Osman’ın hayatını derinden etkiler. Mehmet, Osman’ın mesafeli tavırlarıyla büyürken, çocukluk arkadaşı Güneş ile sık sık anılır; evlenecekleri düşünülse de bu konu sadece dolaylı bir biçimde gündeme gelir. Nermin, Rize’deki eğitimini tamamlayarak İstanbul hayalleri kurarken kendini farklı bir hayatın içinde bulur ve ailesinin güvenilir adamı Sado ile ilişki geliştirmeye başlar.

Havva, Lütfü ile Gülfem’in kızı olup Osman’ın üvey kardeşidir. Azil’in en yakın dostu olan Havva, bir yangında ailesini kaybettikten sonra O’na bağlanmıştır. Nermin’in erkek kardeşi Haki, ailesinin kaybından sonra ablasıyla birlikte yaşamıştır ve finans konularında aile işinde önemli bir yer edinir. Fatoş, Osman ve Nermin’in kızıdır; babasına hayranlık duyar, ancak annesine mesafeli bir tutum sergiler. Diğer taraftan, hırslı bir yapıya sahip olan Ayla, ailenin evine çalışmak bahanesiyle girerken, önce Mehmet’e ardından Haki’ye yönelmeye çalışır. Mehmet, ailenin desteklediği ama aynı zamanda mesafeli yaklaştığı biridir. Güneş, anne ve babasını kaybeder ve böbrek nakli sonrası Mehmet’ten bazı özellikler taşımaya başlar.

ÖZGÜN VE ÇARPICI HİKAYE

“Gözleri KaraDeniz”, daha önceki yapımlara ya da bir kitaba dayanmıyor; tamamen özgün bir senaryo ile gelişiyor ve kendi dünyasını izleyicilere sunmayı amaçlıyor. Dizinin çekimleri, bölgenin doğal güzellikleriyle ünlü Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde başlayıp, İstanbul’un çeşitli mekanlarında devam etti. Dizi, tutkulu ve sürükleyici hikâyesiyle izleyiciyi içine çekiyor. Asi Karadeniz sularında büyüyen Azil, geçmişindeki gizli kalmış gerçeklerle yüzleşirken, kendisini hem öz kardeşiyle hesaplaşırken hem de kalbinde yanan yasak bir aşk ile mücadele ederken buluyor. İhanetler, güç oyunları ve entrikalarla dolu bu dünyada Azil’in mücadelesi cesareti ve vicdanı ile sınanacak. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrollerini paylaştığı dizide, birçok usta ve genç oyuncu bir araya geliyor. Dizi, Karadeniz’in kültürü, müziği, doğası ve duygusal yoğunluğuyla da dikkat çekiyor.