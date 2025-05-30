Gözleri Kaşımamak Çok Önemlidir

GÖZ NEZLESİ VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

Göz nezlesinin tedavisinde ilaçlardan ziyade korunma önlemlerinin belirleyici olduğuna dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serdar Marol, “Her kaşıma, bir sonraki kaşıntıyı artırır. Bu zincir özellikle çocuklarda kalıcı göz şekil bozukluklarına, hatta keratokonus gibi ilerleyici göz hastalıklarına neden olabilir. Gözlerin kesinlikle kaşınmaması gerekir” açıklamasını yaptı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Dr. Marol, göz nezlesinin belirtileri ve korunma yolları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

GÖZ NEZLESİNİN BELİRTİLERİ

Dr. Marol, göz nezlesinin gözün dış etkenlere verdiği bir savunma tepkisi olduğunu belirtti. “Bu rahatsızlıkta hastalar genellikle gözde kaşıntı, kızarıklık, sulanma, ışığa hassasiyet ve gözlerini tam açamama gibi şikayetlerle başvurur” dedi. Şikayetlerin türü ve şiddeti kişiden kişiye değişim gösteriyor. Ancak hepsinin ortak noktası, gözle temas eden bir alerjene karşı verilen yanıt olduğunu söyledi. Tedavinin temeli, gözle teması kesmekte yatıyor. Gözle teması kesmenin en etkili yolları arasında güneş gözlüğü takmak, tozlu ortamlarda şapka kullanmak ve yüzü sık sık yıkamak bulunuyor. “Yüz yıkamanın amacı hijyen sağlamak değil, gözde alerjiye neden olan maddelerin temas süresini azaltmaktır” şeklinde konuştu.

KAŞIMANIN RİSKLERİ

Göz kaşımanın alerjik reaksiyonu daha da şiddetlendirdiğini ve uzun vadede ciddi rahatsızlıklara yol açabileceğini vurgulayan Dr. Marol, “Her kaşıma, bir sonraki kaşıntıyı artırır. Bu zincir özellikle çocuklarda kalıcı göz şekil bozukluklarına, hatta keratokonus gibi ilerleyici göz hastalıklarına neden olabilir” ifadelerini kullandı. Göz nezlesinin tedavisinde ilaçların sadece belirtileri geçici olarak bastırdığını belirten Op. Dr. Marol, “Korunma olmadan ilaç tedavisinin uzun vadede etkisi yoktur” dedi. Ayrıca, göz alerjisi olan bireylerde burun tıkanıklığı ve ciltte alerjik reaksiyon gibi başka bulguların da görülebileceğini hatırlattı. İlaçların hekime danışmadan kullanılmasının ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısını yaptı.

ALEJİK GÖZ HASTALIKLARINDA ÖNEMLİ HEDİFE

Dr. Marol, göz hassasiyeti olan bireylerin alerjen maddelerle tekrar karşılaştıklarında aynı reaksiyonları yaşama olasılığının bulunduğu konusunda uyardı. “İlaçlar sadece mevcut belirtileri azaltır ama önleyici değildir. Asıl amaç, hastayı bir sonraki atağa karşı korumaktır. Bunun için koruyucu önlemlerin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerekir” dedi.