Göztepe 1-1 Beşiktaş Beraberlik Sağladı

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu’nda Beşiktaş’ı ağırladı. Karşılaşma, her iki tarafın da birer gol attığı 1-1’lik sonuçla tamamlandı. Beşiktaş, bu beraberlikle birlikte puanını 49’a çıkardı ancak son 3 maçta galibiyet alamadı.

HASRETLER DEVAM EDİYOR

Ev sahibi Göztepe, ligdeki son galibiyetini 11 hafta önce elde etmişti. Alınan bu sonuçla İzmir ekibi, puanını 40’a yükseltmiş olmasına rağmen galibiyet hasretini sürdürdü.

MAÇIN ÖZETİ

Maç, Rafa Silva’nın vuruşuyla başladı. 10. dakikada Rashica’nın çizgiden içeri çevirdiği topu Rafa Silva tek vuruşla ağlara gönderdi. Ancak, 41. dakikada Rafa Silva’nın attığı gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. İlk yarının sonunda 5 dakika ilave edildi ve devre sona erdi.

İkinci yarıda 46. dakikada İsmail Köybaşı, ceza sahası dışından attığı etkileyici golle skoru 1-1’e getirdi. 60. dakikada, Göztepe’de Emerson’un yerine Kubilay Kanatsızkuş, Beşiktaş’ta ise Mustafa’nın yerine Semih Kılıçsoy oyuna girdi. 64. dakikada Göztepe’de sakatlanan Bokele’nin yerine Nielsen sahaya dahil oldu.

73. dakikada, Kubilay Kanatsızkuş ve Masuaku arasında yaşanan gerginlik sonrası her ikisi de sarı kart gördü. 81. dakikada Beşiktaş’ta Tayyip Talha ve Salih, Chamberlain ve Rashica’nın yerine oyuna girdi. 88. dakikada, Göztepe’de Victor Hugo Gedson Fernandes’e yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

Karşılaşmanın sonunda 5 dakika ilave zaman oynandı. 90+4. dakikada Göztepe’den Matsuki sarı kart gördü ve 90+5’te Rafa Silva’nın yerine Fahri Kerem Ay sahaya girdi. Maç, 1-1’lik eşitlik ile sona erdi.