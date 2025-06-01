Göztepe 100’üncü Yılını Gururla Kutluyor

GÖZTEPE 100. YILINI GURURLA KUTLUYOR

İzmir’in köklü kulüplerinden Göztepe, 100’üncü kuruluş yıl dönümünün coşkusunu yaşıyor. Onursal Başkan Mehmet Sepil, önemli başarılarla dolu bir yıl geçirdiklerini ifade ediyor. Sepil, “100’üncü yıl hepimizin beklediği çok önemli bir yıl. 100’üncü yılımızda ilk önemli başarımız geçen sezon futbol takımımızın tekrar Süper Lig’e yükselmesiydi. Bu sene de bana göre gayet başarılı bir sezon geçirdik” diye konuştu. Takımın performansını değerlendirirken, “İlk yarı müthiş bir performans gösterdik, ikinci yarı ise performansımızın düştü” ifadelerini kullandı. Göztepe’nin oyun tarzına da vurgu yapan Sepil, “Herkes şunu biliyor; Göztepe’nin oynamak istediği bir futbol tarzı var. Bundan sonraki yapılandırmamızda bu tarza devam edeceğiz” sözlerini dile getirdi.

KADIN VE ERKEK TAKIMLARI BAŞARIYLA YÜKSELDİ

Mehmet Sepil, 100’üncü yılda kadın voleybol takımının Sultanlar Ligi’ne, erkek basketbol takımının ise 1’inci Lig’e yükseldiğini söyledi. Ayrıca, Göztepe’nin bireysel branşlardaki başarılarına da dikkat çekti. “Bireysel birçok branşta, olimpik branşlarda çok ciddi Avrupa ve dünya çapında Göztepe sporcusu yüzlerce madalya kazandı” dedi. Sepil, futbol takımının Avrupa kupalarına katılma amacını ertelemek zorunda kaldıkları için üzüntüsünü de paylaştı. Göztepe’nin altyapı ve tesisleşme projelerini tamamlamaları gerektiğini belirtti.

YENİ AKADEMİ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

Akademi projesi üzerine yaptıkları çalışmaları aktaran Sepil, “Ankersen’in de dediği gibi akademi konusunda alanlarla ilgili anlaşmalarımızı çeşitli bakanlıklarla yaptık. Bunu başarırsak futbol akademisi direkt A takıma bağlı olacak” dedi. Göztepe, U19 takımını oluşturmak adına altyapıyı yenileme çabasında olduklarını da belirtti. Yeni U19 takımıyla futbol anlayışının korunmasına özen gösterileceğini ifade eden Sepil, bu takım için yurt dışından oyuncular da alacaklarını söyledi.

TİCARET VE SPOR ALANLARI GELİŞİYOR

Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Stadı’nın altında ticari alanlar hakkında bilgiler vererek, “Ticari alanlar henüz aktive olamadı. Ancak bu durum bizimle ilgili değil, spor yasasının uygulamasıyla ilgili” dedi. Bu alanların amatör branşlara da açılacağını ve bunun için spor bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını vurguladı. Ayrıca, kulübün “Şehrinin takımı” projesine değinerek, çok sayıda ilkokul öğrencisini maçlara getirdiklerini söyledi.

ÇOCUKLAR ARTIK GÖZTEPELİ YAPIYOR

Sepil, kulübün aileleri ve çocukları spora çekmek için çaba harcadığını belirtti. “Eskiden anneler babalar çocuklarını Göztepeli yapardı, şimdi çocuklar anne ve babalarını Göztepeli yapıyor” diyerek, kulübün artan sporcu sayısına dikkat çekti. Göztepe’nin gençlerin sporla buluşması için futbol okulu sayısını 88’e çıkardıklarını ifade etti.

SPOR YÖNETİCİLERİ YETİŞTİRİLECEK

Spor yöneticileri yetiştirmek adına adımlar atacaklarını belirten Sepil, “Türkiye’de ilk defa Göztepe üniversite işbirliği ile sertifika programı yapacağız. Her branşta her konuda yönetici yetiştirme faaliyetine gireceğiz” dedi.

AVRUPA HEDEFİ YENİDEN BELİRLENDİ

Futbol konusuna geri dönen Sepil, “Bu sezon Avrupa hedefini teknik direktörümüz belirledi. Yeni sezon için yönetim kurulunda şunu tartıştık, sadece hocamız değil bizler de Avrupa hedefi peşine düştük” dedi. Göztepe’nin farklı branşlarda da ilerleyeceği bilgisini vererek, atletizm ve yelken gibi yeni branşlara da gireceklerini söyledi.

Göztepe’nin sürdürülebilir bir camia olması için gerekli adımları attıklarını vurgulayan Sepil, “Türk futbolunun en büyük kanayan yarası kulüplerin içinde bulunduğu zor durum” diyerek, Göztepe’nin ekonomik olarak sürdürülebilir olmasının önemine dikkat çekti.

TARAFTARIMIZ AVRUPA’DA TANINIYOR

Taraftar kitlesinin Göztepe için büyük bir güç olduğunu belirten Sepil, “Yeni stadımızda da daha da birleştik. Göztepe, en iyi taraftar konusunda Avrupa’nın sayılı kulüplerindendir” açıklamasında bulundu.

İNCİRALTI TESİSLERİ MÜJDELERİ

İnciraltı’ndaki tesis projesi hakkında müjdeler veren Sepil, “Olimpik yüzme havuzu, tenis kortları, okçuluk ve birçok olimpik branşın tesisleşmesine başlayacağız” dedi. Böylece Göztepe’nin tesisleşme hedeflerinin 101’inci yılda hayata geçirileceğini aktardı.