Göztepe 100’üncü Yılını Kutluyor

GÖZTEPE’NİN 100’ÜNCÜ KURULUŞ YILI COŞKUSU

İzmir’in köklü takımlarından Göztepe, 100’üncü kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ile kutluyor. Kulübün Onursal Başkanı Mehmet Sepil, bu özel gün kapsamında açıklamalarda bulundu. Sepil, “Yönetim Avrupa hedefi koydu” şeklinde ifadeler kullanarak Göztepe’nin geleceği hakkında önemli bilgiler paylaştı. Ayrıca, kulübün U19 takımının oluşturulacağı müjdesini de verdi.

SÜPER LİG’DEKİ MAÇLAR

Bugün Süper Lig’de önemli karşılaşmalar gerçekleşiyor. Saat 19.00’da Samsunspor – Kayserispor maçı ile başlayacak olan gün, aynı saatte Bodrum FK – Beşiktaş karşılaşması ile devam edecek. Ayrıca 2’nci Lig Play-Off finalinde saat 20.00’da Van Spor FK – Batman Petrolspor mücadelesi Kayseri’de oynanacak ve karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip ediyor.

BASKETBOL SÜPER LİGİ ÇEYREK FİNALİ

Basketbol Süper Ligi çeyrek finalinde oldukça heyecanlı maçlar da bulunuyor. Saat 18.00’de Mersin Spor – Anadolu Efes karşılaşması, ardından 20.30’da Galatasaray – Beşiktaş Fibabanka maçı gerçekleşecek. Bu mücadeleler, basketbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı oluşturuyor.

Formula 1 dünyasında da heyecan devam ediyor. 2025 sezonunun dokuzuncu ayağı olan İspanya Grand Prix’si, Barselona’da koşulacak. Yarış severler, bu büyük etkinlik için sabırsızlanıyor.