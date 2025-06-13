Göztepe, 100. Yıl Kutlaması Başlıyor

GAZİANTEP’TE TARİHİ KUTLAMA

İZMİR, Türk futbolunun Avrupa kupalarında yarı final oynayan ilk temsilcisi Göztepe, kuruluşunun 100’üncü yılını yarın gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılı kulübün temelleri 14 Haziran 1925’te atıldı. 100. yıl dönümünde, kulübün tarihine uygun bir etkinlik düzenlenecek. Her yıl olduğu gibi bu sene de Göztepe Sahil Bulvarı’nda taraftarlar muhteşem bir meşale şovuyla geceyi aydınlatacak. Kurum, etkinliğe ışık ve meşale şovları ile ekstra renk katacak.

ETKİNLİKTE BÜYÜK SÜRPRİZLER VAR

Göztepe yönetimi, kulübün tüm branşlardaki sporcuları ve protokolle birlikte saat 19.25’te Üçkuyular İskele’den düzenlenen etkinliğe teknelerle katılacak. Meşale ve havai fişek gösterileri saat 22.00’de gerçekleşecek. Ayrıca Göztepe Gürsel Askel Stadı’nın çatısında da meşaleler yanacak. Saat tam 22.00’de, sahilde uzun bir şerit oluşturacak olan binlerce taraftar meşaleleri eş zamanlı olarak yakacak. Göztepe’nin 100’üncü yıl kutlamaları, 1 gün sonrası LGS (Lise Giriş Sınavı) nedeniyle büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Göztepeli sanatçıların yer alması planlanan konser organizasyonu bu sebeple iptal edildi. Etkinlik 18.30’da başlayacak ve sabah sınavının olması sebebiyle en geç 22.30’da sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ

Göztepe, 100’üncü yılına özel bir transfer müjdesi ile de gündemde. Kulüp, Brezilya’nın Operario takımından 32 yaşındaki stoper Allan Godoi ve Adana Demirspor’dan sağ bek Arda Okan Kurtulan ile anlaşma sağladı. Ayrıca, 26 yaşındaki Brezilyalı golcü Janderson’u da kadrosuna kattı. Göztepe, Janderson’un bonservisini 1.5 milyon Euro karşılığında almayı başardı. Brezilya medyası, Göztepe’nin bu ücreti ödeyerek Janderson’un bonservisinin %70’ini alacağı, kalan %30’luk kısmın ise Vitoria’ya kalacağı iddialarını ortaya koydu. Janderson, kariyerinin tamamını Brezilya’da geçirdi ve Angra dos Reis’ten profesyonel olarak çıkmış, Bahaia ve Botafago gibi takımlarda da oynamıştı.

TEŞEKKÜR MESAJI

Göztepe, sözleşmeleri sona erip takımdan ayrılan 4 futbolcu için teşekkür mesajı yayınladı. Kulüp, transfer döneminde önemli değişiklikler gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Kiralık olarak takımdan ayrılan Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki’ye başarılar dilerken, 2 sezon boyunca Göztepe forması giymiş olan Lasse Nielsen’e de teşekkür etti. Nielsen, Danimarka’nın Vejle Boldklup takımına transfer oldu.