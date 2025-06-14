Göztepe 100. Yılını Coşkuyla Kutladı

KULÜBÜN KUTLAMASI

İzmir’in köklü spor kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 100’üncü yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Güzelyalı Sahili’ne akın ederek unutulmaz anlar yaşadı. Taraftarlar, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlatmayı başardı. Göztepe Spor Kulübü, bu anlamlı yıl dönümünü büyük bir heyecanla kutluyor. Sarı-kırmızılı renklere bağlı olan taraftarlar, saatler 19.25’i gösterdiğinde Güzelyalı Sahili’nde toplamaya başladı.

EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

Saat 20.00’de DJ Levent Özbay sahne alarak müzik gösterileri ile binlerce sarı-kırmızılı taraftarı eğlendirmeye başladı. Eğlence sırasında ışık ve lazer gösterileri de yapıldı. 2006 yılından beri gelenekselleşen organizasyonda on binlerce Göztepe taraftarı bir araya geldi. Saatler 22.00’yi gösterdiğinde Susuzdede Parkı’ndan atılan ilk işaret fişeğiyle birlikte meşale gösterisi başladı. 15 dakika süren bu etkinliğin ardından havai fişek gösterisi gerçekleşti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerindeki meşalelerle gecenin rengini değiştirdi ve söyledikleri bestelerle atmosferi şölen havasına dönüştürdü.

Göztepe’nin 100’üncü yıl kutlamasına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir il milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu katılım gösterdi. Bu önemli gün, Göztepe camiası için unutulmaz bir etkinlik olarak hafızalarda yer aldı.